Trio é preso suspeito de furtar defensivos agrícolas de uma propriedade rural no leste do estado A prisão aconteceu nesta terça-feira (13), quando dois dos suspeitos foram presos em flagrante por furto qualificado e o terceiro por receptação

Três pessoas foram presas em flagrante, nesta terça-feira (13), suspeitas de furto qualificado e receptação. Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP), dois homens envolvidos furtaram defensivos agrícolas de uma propriedade rural da cidade de Cariri do Tocantins, no leste do estado. Ainda de acordo com a SSP, no veículo em que os suspeitos estavam a polí...