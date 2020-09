Vida Urbana Trio é preso suspeito de assaltar mulheres em pontos de ônibus de Palmas Armados os três rendiam as vítimas levavam celulares e outros objetos

A Polícia Militar prendeu três homens, de 18, 21 e 25 anos, suspeitos de assaltar mulheres em pontos de ônibus de Palmas. A ação ocorreu nesta quarta-feira, 2, no Sul de Palmas e os detidos devem responder por associação criminosa, roubo e porte ilegal de arma de fogo. Conforme a PM, a dupla 21 e 25 anos estava com um revólver de calibre dentro do veículo usado ...