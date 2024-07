Vida Urbana Trio é preso em Paraíso durante ação que cumpria mandados contra investigado por suspeita de tráfico Investigações apontaram que a droga era comercializada com anúncio em aplicativo de mensagens, com promoções diárias. Dois dos detidos cumpriam pena no regime semiaberto por envolvimento com o tráfico de drogas

Três homens de 18, 21 e 23 anos acabaram presos na tarde desta sexta-feira (12), em Paraíso do Tocantins, em flagrante por tráfico de drogas. As prisões ocorreram durante uma ação da Polícia Civil que cumpria mandado de busca e apreensão domiciliar no endereço de suspeito de envolvimento em crimes. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a ação...