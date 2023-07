Redação Jornal do Tocantins

Três suspeitos de 20, 30 e 38 anos foram presos na noite de segunda-feira, 17, com uma pistola Taurus G2C, 3 carregadores, 21 estojos de munições calibre .40, 2 lasers para acoplar em arma de fogo e 2 celulares Xiaomi dentro de um veículo durante abordagem da Polícia Militar em Gurupi, cidade situada no sul do Estado.

Segundo a corporação, a prisão ocorreu após a equipe receber a denúncia de que o trio arrombou a porta de uma quitinete, dois deles estavam com duas armas de fogo, ameaçou uma mulher de morte e depois fugiu em uma camionete S10. Conforme os relatos da vítima, um deles é seu primo e mora no Setor Aeroporto II.

Durante o patrulhamento nas imediações da residência, os militares viram os suspeitos fizeram a abordagem, mas não encontraram nenhum objeto ilícito. Ao fazer a busca veicular, a polícia localizou o material.

Ainda de acordo com a PM, o suspeito de 38 anos assumiu que a arma e todos os objetos eram dele. Os três homens e os materiais foram levados à 12º CAPC de Gurupi. Como dois deles estavam sem documentos pessoais, o papiloscopista fez a identificação e verificou que o suspeito de 30 anos mentiu o nome e que havia um mandado de prisão em aberto contra ele por furto, receptação e tráfico de drogas.