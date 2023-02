Vida Urbana Trio é denunciado à Justiça por roubo de armas, celulares e dinheiro de fazenda em Divinópolis Roubo à mão armada ocorreu em janeiro e levou celulares e dinheiro do dono da fazenda

Geildo Felciano de Carvalho, 35 anos, morador do assentamento PA Santa Clara, em Divinópolis , Jobson Bezerra Parene, o Magrão, 34 anos, morador da Fazenda Flor do Pequi, em Marianópolis e o montador Rodrigo Oliveira Moreira, de 35 anos, estão entre os alvos de uma denúncia criminal apresentada à Justiça pelo Ministério Público nesta quarta-feira, 22, em Paraíso do T...