Vida Urbana Trio é condenado a mais de 113 anos de prisão por matar integrante de facção rival Segundo o MP, os acusados foram responsáveis por levar a vítima para um matagal, onde torturaram e forçaram a gravar um vídeo renunciando à sua facção

O Tribunal do Júri condenou os réus Ruan Vieira de Sousa Silva, Gerson Andrade dos Santos Filho e Rafael Douglas da Silva pelo assassinato de José Yaggo da Conceição Soares em Augustinópolis. As penas somadas dos acusados ultrapassam 113 anos de prisão. O Jornal do Tocantins tenta contato com a defesa dos acusados. O crime, ocorrido em 6 de agosto...