Tribunal solta delegado do Pará réu por cobrar propina no Tocantins. Defesa pede rejeição da ação

Vida Urbana Tribunal solta delegado do Pará réu por cobrar propina no Tocantins.

Por determinação da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Tocantins, em habeas corpus, o delegado de Polícia Civil de Santana do Araguaia (PA) Clovis Cesar Reis Bueno, de 45 anos, está solto. Ele estava preso no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Tocantins, em Palmas, e virou réu na ação penal assinada pelo promotor João Edson de Souza, que o ...