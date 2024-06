Vida Urbana Tribunal mantém pena de padrasto condenado por abusar da enteada de 13 anos De acordo com o Tribunal de Justiça do Tocantins, a defesa entrou com o pedido no mês de abril deste ano para anular a condenação

Um pintor de 66 anos teve o pedido de Revisão Criminal negado durante decisão unânime que manteve a pena de 9 anos pelo crime de estupro contra a enteada de 13 anos, cometido em 2008. De acordo com o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), a defesa entrou com o pedido no mês de abril deste ano. Conforme a decisão publicada pelo TJTO, o padrasto foi conden...