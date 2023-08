Atualizada dia 1º/8 às 19h50

O Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região, em Brasília, concedeu habeas corpus e mandou soltar o empresário Márcio Cesar Trindade Oliveira, de 46 anos. Ele está preso preventivamente desde 26 de abril deste ano, após ser alvo da operação "Rota Caipira", da Polícia Federal, que investiga tráfico internacional de Drogas.

César Trindade, como é conhecido, teve pedido iminar de revogação da prisão negado na Justiça Federal. Ele também teve uma liminar em um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ) negado, no dia 24 de julho, pela presidente, a ministra Maria Thereza de Assis Moura, em habeas corpus impetrado em conjunto pelo escritório do advogado Edgar Luís Mondadori e Michel Pires Advogados (Michel Pires Ferreira e Raul Cicero Martins Lopes) que defendem o empresário.

Agora, a decisão é no mérito do habeas corpus, impetrado no TRF da 1ª região pelo advogado Edgar Mondadori. Com a decisão, o tribunal deve expedir ainda nesta terça-feira, 1º, a ordem de soltura de César Trindade, como é conhecido. Ele está preso no presídio Barra da Grota, em Araguaína.

"Márcio César Trindade de Oliveira teve o seu direito constitucional garantido para responder o processo em liberdade. Diante da manutenção ilegal da prisão preventiva, foi impetrado HC no TRF1. Os argumentos da defesa foram acatados pela 4º turma para conceder a ordem de liberdade provisória. Agora, a defesa aguarda a expedição do respectivo alvará de soltura, bem como, o seu cumprimento, para que dentro do processo possamos comprovar sua inocência, diante de todas as infundadas acusações", comentou Edgar Mondadori.

A Justiça Federal em Araguaína havia concedido liberdade provisória, com medidas cautelares para outros três investigados da Operação Rota Caipira, da Polícia Federal, contra o tráfico internacional de drogas, que estavam presos desde 26 de abril deste ano. A decisão alcançou Moozart Modesto Trajano, de 26 anos, de Araguaína, Nilton Cesar da Silva, de Goiânia, e Vinicius Pereira Cezar, de 28 anos, de Novo Progresso (PA). Antes deles, Kellver Paulo Oliveira Santana, de 32 anos, também tinha sido solto.

A Polícia Federal coloca o empresário César Trindade no núcleo composto por narcotraficantes nacionais que compram e escoam cocaína internalizada no Brasil em um avião atribuído ao empresário, apontado como suporte direto ao suposto chefe da organização criminosa, Paulo Márcio Ribeiro Santos.

De acordo com a investigação, as empresas dele ocultam e dissimulam propriedade de bens comprados por meio do tráfico de drogas e agiotagem, registrando veículos e aeronaves em nome do sobrinho dele, outro investigado, Kellver Paulo Oliveira Santana, de 32 anos. A Polícia Federal aponta movimentação de mais de R$ 10 milhões na conta desse sobrinho entre 3 de janeiro a 2 de julho do ano passado, por meio de uma das empresas. O valor é "incompatível" com o perfil econômico, segundo os investigadores.

O suposto grupo criminoso do qual o empresário faz parte conta com mais de 60 investigados, entre nacionais e estrangeiros, em funções como fornecedores, transportadores, pilotos, manutenção de pistas, auxiliares gerais e destinatários. Em apenas três dias, segundo o processo investigatório, o grupo transportou mais de 3 toneladas de cocaína, segundo os investigadores.

A defesa de Paulo Márcio não foi encontrada. A de Kellver Paulo Oliveira Santana e de César Trindade negam as acusações e afirmam que provarão a inocência dos clientes no decorrer da instrução processual.

Alvos da Operação Rota Caipira identificados pelo JTO

A Operação Rota Caipira buscou a prisão de 28 deles, dos quais o JTO apurou o nome de 26 deles (confira abaixo). Além das prisões, a Justiça Federal determinou a apreensão de 16 aviões, sequestro de propriedades rurais e bloqueio de valores estimados em R$ 300 milhões nos estados do Tocantins, Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e São Paulo.

O espaço está aberto para a defesa dos alvos.