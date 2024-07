Vida Urbana Tribunal do Júri condena a mais de 14 anos de prisão acusado de matar homem após briga em bar Segundo o Ministério Público, o motivo do desentendimento teria sido um desentendimento entre familiares ocorrido dois anos antes do crime

O Tribunal do Júri condenou Cleomar Lima Parrião a 14 anos e três meses de prisão pelo assassinato de Beny Honório Dias, ocorrido em 2005 em Miranorte, centro-oeste do estado. A decisão foi divulgada pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO). O Jornal do Tocantins não conseguiu contato com a defesa do acusado. O espaço está aberto. Segundo informações...