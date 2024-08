Vida Urbana Tribunal do Júri condena a 12 anos de prisão acusado de matar pedreiro em balneário O crime aconteceu no dia 20 de fevereiro de 2023. A família da vítima também terá que receber o valor de R$ 50 mil para reparação dos danos morais

O Tribunal do Júri condenou um homem a 12 anos de prisão acusado de matar com golpe de faca o pedreiro Alessandro Carvalho Dias, no balneário municipal de Rio da Conceição. O crime aconteceu no dia 20 de fevereiro de 2023, e o nome do acusado não foi divulgado. O Jornal do Tocantins publicou na época, que o irmão de Alessandro, um auxiliar técnico eletrônico de 31 anos, informou que a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Dianó...