Vida Urbana Tribunal decreta prisão preventiva de lavrador acusado de feminicídio em Lagoa do Tocantins A 2ª Câmara Criminal do TJTO mandou expedir ordem de prisão contra José Milton Lima, solto em setembro pela juíza de Novo Acordo. Defesa diz que recorrerá para manter soltura

O lavrador José Milton Rodrigues Lima, de 56 anos, réu pelo assassinato da companheira, a dona de casa Elsimar Fernandes Araújo, aos 36 anos, morta com tiros nas costas e na cabeça, no dia 28 de junho, em Lagoa do Tocantins, teve decretada novamente a prisão preventiva. A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, no dia...