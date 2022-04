Vida Urbana Tribunal de Justiça publica edital com 51 vagas para cartórios; inscrições iniciam no próximo mês Segundo o edital, o valor da taxa de inscrição é de R $400,00. A prova objetiva, que ocorrerá somente em Palmas, está prevista para o domingo, 4 de setembro de 2022 e terá duração de 4 horas

Os interessados em participar do concurso público dos cartórios do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) podem realizar as inscrições entre os dias 16 de maio a 17 de junho deste ano através do site da instituição. Segundo o edital, o valor da taxa de inscrição é de R $400,00. A prova objetiva, que ocorrerá somente em Palmas, está prevista para o domingo, 4 de s...