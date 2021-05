Vida Urbana Tribunal de Justiça passa a ter segurança armada em todos os fóruns do Tocantins São 64 postos de segurança armada em 47 unidades distribuídas por todo o Estado

O Tribunal de Justiça do Tocantins determinou a colocação de seguranças armados em todos os fóruns de todas as comarcas do Estado. Esse serviço de prestação de vigilância armada visa a proteção das instalações e dos bens patrimoniais, além do controle de movimentação de pessoas nas dependências dos prédios do judiciário. São 64 postos de segurança armada em 47 unidades d...