O Tribunal de Justiça do Tocantins (TJ-TO) oferta 50 vagas, exclusivamente para jornalistas na Pós-Graduação Lato Sensu em Comunicação Jurídica Estratégica na Era Digital. As inscrições, que iniciaram nesta quarta-feira, 27, ocorrerão até o próximo dia 4 de novembro. O curso é gratuíto para os profissionais que se encaixam nos critérios exigidos pelo órgão.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve ser graduados em Comunicação Social e pode ter tanto atuação no Poder Judiciário Tocantinense e em órgãos parceiros da Escola Superior de Magistratura Tocantinense (Esmat), quanto em veículos de imprensa do Estado do Tocantins e Sindicato dos Jornalistas.

Segundo o TJ-TO, as inscrições serão realizadas por indicação no Processo SEI específico e, após, validadas pela Secretaria Acadêmica da Esmat.

Presença

A carga horária do curso é de 375 horas, o período de aulas vai de 9 de novembro de 2021 a 21 de fevereiro de 2023. As aulas são presenciais e ocorrerão na Sala de Aula da Esmat, em Palmas.

Conforme o edital, os alunos matriculados deverão participar das atividades da pós-graduação, nos períodos fixados no calendário do curso, ter frequência igual ou superior a 75% em todas as disciplinas, que serão registradas pelos professores.

As disciplinas do curso serão compostas por atividades à distância, desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem, com um percentual de até 20% da disciplina e atividades presenciais, com um percentual de 80%, ambas atividades obrigatórias.

A pós-graduação será composta por 12 módulos e 16 docentes, com professores de universidades particulares e públicas de diversos Estados, como do Tocantins, São Paulo, da Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

O diretor geral da Esmat e presidente do Copedem, Desembargador Marco Villas Boas, informou que as ideias para começar o curso já eram discutidas há anos, a fim de criar um canal de comunicação maior com veículos de imprensa para que tenham maior acesso às pautas institucionais e democráticas do Tribunal de Justiça, bem como a forma de interlocução e a linguagem jurídica e repassar isso à sociedade.

Conforme o desembargador, o impacto do curso, dependendo do desenrolar das atividades, pode chegar a ser tanto nacional quanto internacional.

Mais informações sobre o curso podem ser conferidas no edital da pós-graduação, através do link https://wwa.tjto.jus.br/diario/pesquisa/materia/753267.