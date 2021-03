Vida Urbana Tribunal de Justiça mantém decisão que permite restaurante vip funcionar aos domingos para delivery Prefeitura recorreu de liminar, mas desembargadora Ângela Prudente não viu relevância da fundamentação do pedido da prefeitura e manteve liminar de 1º grau

Decisão da desembargadora Ângela Prudente, do Tribunal de Justiça (TJTO) na noite de quinta-feira, 11, mantém a liminar que permite ao restaurante Mercatto funcionar aos domingos, mesmo com a vigência do decreto municipal que fecha o comércio neste dia da semana, entre 6 e 16. A desembargadora negou um recurso da Prefeitura de Palmas contra a decisão provisória do jui...