Vida Urbana Tribunal de Justiça julga pedido para liberar carro usado no acidente que matou ciclistas na TO Irmão de Whandeuarly Rodrigues Sousa, réu pela morte de Valdonez Lima e Thiago Santos, tenta reaver veículo apreendido há um ano

O Tribunal de Justiça do Tocantins pautou para amanhã, 24, o julgamento do pedido feito pelo empresário Isael Rodrigues Sousa para a liberação do veículo que o irmão, Whandeuarly Rodrigues Sousa, 30, conhecido como “Barba”, pilotava quando atropelou e matou os advogados e ciclistas Valdonez Sobreira de Lima, 47 anos, e Thiago Germano Santos, aos 34 anos no dia 8 de a...