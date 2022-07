Vida Urbana Tribunal de Justiça do Tocantins vai passar por inspeção do CNJ na semana que vem De acordo com a portaria, o objetivo é apurar se existem irregularidades relacionadas ao funcionamento dos setores administrativos e judiciais no TJ

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) vai realizar entre os dias 20 e 22 de julho das 8h às 18h a inspeção nos setores administrativos e judiciais do Tribunal de Justiça e de serventias extrajudiciais do Tocantins. De acordo com a portaria publicada na sexta-feira, 15, no Diário da Justiça eletrônico (DJe) é necessário o acompanhamento de “pelo menos um servidor com co...