Vida Urbana Tribunal de Contas pede dados sobre estoque de insumos e vacinação contra a Covid-19 de 26 cidades Solicitação realizada pela Quinta Relatoria dá o prazo de 48 horas para as gestões enviarem as informações

Em ofício circular, o Tribunal de Contas do Tocantins solicitou no prazo de 48 horas que os gestores da área da Saúde passassem informações sobre o estoque de insumos para o enfrentamento da Covid-19. O pedido quer dados sobre a disponibilidade de insumos médico-hospitalares e medicamentos, além do cronograma de imunização em andamento. Conforme o documento, elabor...