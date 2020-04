Os órgãos judiciais no Tocantins tomam novas decisões com relação aos expedientes e prazos processuais neste período de pandemia da Covid-19. No Tribunal de Justiça, as atividades serão retomadas na próxima segunda-feira, 4, já o Tribunal de Contas manteve a suspensão dos prazos até meados de maio. A Justiça Federal no Tocantins prorroga o regime de plantão extraordinário e prazos processuais, para diferentes datas do próximo mês.

No Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), os prazos processuais no âmbito do Judiciário retornam segunda-feira, conforme medida anunciada na Portaria Conjunta Nº 10/2020, do dia 24 de abril. A mesma portaria trata do expediente no regime de teletrabalho, que atualmente é das 12 às 18 horas. Na segunda, o expediente do teletrabalho voltará a ser de 8 horas, ou seja das 8 às 11 e das 13 às 18 horas.

Já o Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO), determinou pelo período de 4 a 15 de maio os prazos processuais sejam suspensos no âmbito da Corte. Conforme o Ato 132/2020, a suspensão não impede a prática de atos de natureza urgente e as publicações do período serão válidas, ficando apenas suspensos os prazos, cuja fluência se iniciará no primeiro dia útil imediatamente posterior à suspensão.

A Justiça Federal no Tocantins também prorrogado até o dia 15 de o regime de plantão extraordinário e prazos processuais serão retomados na próxima segunda-feira, 4. No caso do plantão, o atendimento nas unidades judiciais e administrativas da Seção Judiciária do Tocantins (SJTO) e das subseções judiciárias de Araguaína e de Gurupi será realizado por telefone e e-mail.

A medida é da Portaria SJTO-DIREF 10170131 que também informa que os prazos processuais eletrônicos, seja judiciais ou administrativos, serão retomados sem qualquer tipo de escalonamento, assim "os prazos processuais já iniciados serão retomados no estado em que se encontravam no momento da suspensão, sendo restituídos por tempo igual ao que faltava para sua complementação”, diz medida.