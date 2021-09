Vida Urbana Trem começa pegar fogo em Babaçulândia nesta madrugada Maquinista teria percebido o início do incêndio na parte interna do compartimento do motor da locomotiva, por causa da fumaça e visualização das chamas

A locomotiva de uma composição de trem com 80 vagões carregados de grãos teve um princípio de incêndio na madrugada desta sexta-feira, 3, em Babaçulância, 435 km distante de Palmas. O atendimento, realizado pelos bombeiros militares do 2º Batalhão, ocorreu por volta de 1 hora da manhã. Segundo os militares, o local onde o trem estava fica cerca de 7km do pátio multim...