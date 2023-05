A concessionária que administra as rodovias federais entre Anápolis (GO) e Aliança do Tocantins (BRs-153, 414 e 080) afirma que vai realizar obras de melhorias das condições das vias, a partir da próxima segunda-feira, 8, para melhorar a trafegabilidade dos veículos.

De acordo com a Ecovias do Araguaia, durante a execução dos serviços, ocorrerá a circulação alternada nos trechos com o sistema ‘pare e siga’e o tráfego será intercalado entre as pistas. A empresa afirma que haverá interdição total em alguns trechos.

Os trabalhos são de tapa-buracos, recomposição do asfalto, poda de árvores, terraplenagem, recuperação de dispositivos de drenagem das vias, sinalização horizontal definitiva, entre outros.

A concessionária recomenda que os motoristas reduzam a velocidade ao passarem por trechos em obras e ressalta que, em casos de emergência, os viajantes podem acionar a empresa pelo 0800 153 0 153 (ligação e WhatsApp) para solicitar socorro médico em acidentes ou apoio mecânico em situações que envolvam panes em veículos. Conforme a empresa, o serviço também permite consultar informações automáticas sobre o tráfego. Pessoas com deficiência auditiva ou de fala podem entrar em contato pelo WhatsApp(62) 9 9632-5095.