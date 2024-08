Vida Urbana Trechos da BR-153 no Tocantins vão funcionar com pare e siga para obras ao longo da semana; confira Mudanças começam nesta segunda-feira (12) e vão até o próximo domingo (18). Locais estarão sinalizados e motoristas devem redobrar a atenção ao passar pelos trechos

Ao longo da semana, as obras de recuperação da BR-153 vão causar alterações no trânsito da rodovia no norte e sul do estado e alguns trechos vão funcionar no sistema Pare e Siga. As mudanças começam nesta segunda-feira (12) e vão até o próximo domingo (18).