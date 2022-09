Vida Urbana Trechos da BR-153 no sul do estado terão interdições parciais até o sábado, 17 Condutores devem ficar atentos para trânsito restrito em diferentes horários do dia até o final da semana

Durante esta semana, trechos da rodovia BR-153 vão operar no sistema de siga e pare, durante obras de recuperação do asfalto, microrrevestimento, remendo localizado, remoção e implantação de defensa e recuperação de terraplanagem. No município de Alvorada, km 745 e Talismã km 778 o pare e siga vai das 6h até às 18h todos os dias até sábado, 17, para obras ...