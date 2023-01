Redação Jornal do Tocantins

Nesta semana, trechos da rodovia BR-153 operam no sistema pare e siga, para remendos de pavimento e execução de drenos.

A partir desta segunda-feira, 16, o pare e siga ocorre no horário das 7h até às 18h, até sábado, 21, do km 622 ao 802 nos municípios de Aliança do Tocantins, Dueré, Gurupi, Cariri, Figueirópolis, Alvorada, Talismã, para remendos de pavimento e execução de drenos. Os serviços de roçada mecânica; roçada manual; supressão vegetal; reparos em edificações; implantação de drenagem; limpeza de drenagem superficial; reparo/recuperação de dispositivo de drenagem, seguem até domingo, 22, também nos 7 municípios.

A circulação alternada de veículos nos trechos que recebem as intervenções será controlada por homens da concessionária Ecovias do Araguaia, que é responsável pela administração e operação que compreende as rodovias BR-153/TO/GO e BR-080/414/GO.

Conforme a concessionária, a recomendação é para que os motoristas tenham atenção e reduzam a velocidade ao passarem por trechos em obras, que estarão sinalizadas, e que sigam as normas vigentes da legislação. As atividades programadas estão sujeitas à alteração em função de necessidades operacionais ou condições climáticas e caso necessárias obras de emergência podem ser realizadas.

Serviços disponíveis no trecho

Em casos de emergência, os motoristas podem acionar a Ecovias do Araguaia canal 0800 153 0153. O atendimento é gratuito e ininterrupto. Socorro médico e mecânico em situações que envolvam panes em veículos ou acidentes e consulta de informações automáticas sobre o tráfego estão disponíveis no contato gratuito.

Pelo canal, também é possível entrar em contato com a ouvidoria (opção 4), que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30, exceto em feriados.