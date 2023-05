Redação Jornal do Tocantins

Nesta semana, trechos da rodovia BR-153 operam no sistema pare e siga, para remendos de pavimento, tapa buraco, entre outros serviços.

A partir desta segunda-feira, 22, o pare e siga ocorre das 7h até às 18h, todos os dias até domingo, 28, do km 622,7 ao 801,82 nos municípios de Aliança do Tocantins, Dueré, Gurupi, Cariri, Figueirópolis, Alvorada e Talismã, para remendos de pavimento e execução de drenos.

A circulação alternada de veículos nos trechos que recebem as intervenções será controlada por homens da concessionária Ecovias do Araguaia, que é responsável pela administração e operação que compreende as rodovias BR-153/TO/GO e BR-080/414/GO.

Conforme a concessionária, a recomendação é para que os motoristas tenham atenção e reduzam a velocidade ao passarem por trechos em obras, que estarão sinalizadas, e que sigam as normas vigentes da legislação.

As atividades programadas estão sujeitas à alteração em função de necessidades operacionais ou condições climáticas e caso necessárias obras de emergência podem ser realizadas.

Serviços disponíveis no trecho

Em casos de emergência, os motoristas podem acionar a Ecovias do Araguaia canal 0800 153 0153. O atendimento é gratuito e ininterrupto. Socorro médico e mecânico em situações que envolvam panes em veículos ou acidentes e consulta de informações automáticas sobre o tráfego estão disponíveis no contato gratuito.

Pelo canal, também é possível entrar em contato com a ouvidoria (opção 4), que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30, exceto em feriados.