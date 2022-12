Vida Urbana Trechos da BR-153 estão com interdição parcial de tráfego nesta semana Tráfego funcionará no sistema pare e siga; restrições seguem até domingo, 27, no horário das 7 às 18h, do km 622 ao 802 nos municípios de Aliança do Tocantins, Dueré, Gurupi, Cariri, Figueirópolis, Alvorada e Talismã

Nesta semana, trechos da rodovia BR-153 operam no sistema pare e siga, para remendos de pavimento e execução de drenos. A partir desta segunda-feira, 21 o pare e siga ocorre das 7h até às 18h, todos os dias até domingo, 27, do km 622 ao 802 nos municípios de Aliança do Tocantins, Dueré, Gurupi, Cariri, Figueirópolis, Alvora...