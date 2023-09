Redação Jornal do Tocantins

A rodovia BR-153 deve receber em 2024 dois trechos de via duplicada nos municípios de Gurupi e Aliança do Tocantins. Cerca de 13 quilômetros de vias devem receber obras para duplicação, construção de retornos, passagens inferiores, passarela para pedestres e viadutos.

De acordo com a concessionária Ecovias do Araguaia, a obra deve ser iniciada nesta segunda-feira, 25. Uma cerimônia está prevista para ocorrer às 16h, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, em Gurupi.

Em Gurupi, nesta etapa, serão 11,25 km de duplicação, com três retornos, passagens inferiores, uma passarela para pedestres e dois viadutos nas entradas norte e sul da cidade. Em Aliança será 1,6 km de duplicação, dois dispositivos de passagem superior e 1,6 km de vias marginais em cada um dos dois sentidos. A previsão de entrega é para 2024.

O contrato de concessão da empresa, responsável pela administração e operação do sistema rodoviário Anápolis-Aliança do Tocantins, prevê a duplicação de 622 quilômetros, com 57% previsto para conclusão até o 10º ano.

Desse total, no Tocantins, está prevista a duplicação de 173,98 quilômetros. A concessionária opera no estado com bases operacionais e praças de pedágio nos municípios de Alvorada, Figueirópolis, Gurupi e Aliança.