Vida Urbana Trecho que liga Porto Nacional a Silvanópolis passará por manutenções Trecho possui 55,7 km e é uma importante rota para escoamento da produção de grãos da região, além disso, é uma das principais vias de acesso ao sudeste do Tocantins

Os serviços de manutenção preventiva e corretiva da TO-050, trecho que liga Porto Nacional a Silvanópolis devem ser iniciados nesta semana. De acordo com a secretária de Estado da Infraestrutura e presidente da Ageto, Juliana Passarin, no local será realizado o serviço de manutenção do pavimento. “As equipes irão atuar com a finalidade de garantir a trafegabilidade, realiz...