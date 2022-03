Vida Urbana Trecho na BR-226 segue interditado e PRF prevê na próxima semana construção de novo desvio Esta parte da rodovia, que está localizada na altura do km 26, rompeu na madrugada de quarta-feira, 16, após fortes chuvas, o que causou a morte do motorista Igor Pereira de Oliveira; ele capotou o carro após perder o controle com a grande cratera formada na pista

O trecho da BR-226, km 26, próximo à cidade de e Palmeiras do Tocantins, norte do Estado, continua rompido com previsão de construção de desvio no local para a próxima quarta-feira, 30, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A rodovia está totalmente interditada e enquanto o reparo na estrada não é feito, os condutores precisam fazer outros trajetos. Nesta sexta-feira...