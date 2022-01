Vida Urbana Trecho entre Colinas e Nova Olinda é liberado após rompimento do asfalto Acostamento havia desabado na altura do km 236 no norte do Estado

O trecho da BR-153, no km 236, que liga Colinas do Tocantins e Nova Olinda, no norte do estado, foi totalmente liberado para o tráfego de veículos, na tarde deste sábado, após quase 24 horas de bloqueio. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) havia interditado parcialmente o local, devido ao rompimento do asfalto nesta sexta-feira, 31, em razão das fortes chuvas na região. Parte do asf...