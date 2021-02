Vida Urbana Trecho de rodovia no norte do Estado se rompe após fortes chuvas dos últimos dias Estado afirma que a cratera foi sinalizada e os motoristas devem ter muita atenção ao passar pelo local

Um trecho da TO-405, que corta o norte do Estado, se rompeu nesta terça-feira, 16, após as fortes chuvas na região nos últimos dias. Segundo imagens, as duas pistas foram levadas pela enxurrada no trecho entre Ananás e o entroncamento com a BR-230. Conforme o G1 Tocantins, o Governo do Estado informou que equipes estão no local e devem finalizar a abertura de um ...