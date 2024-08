Vida Urbana TRE promove encontro com candidatos para discutir registro, prestação de contas e sistema eleitoral O evento será realizado nesta segunda-feira (12) e é destinado também a partidos políticos, profissionais envolvidos no processo eleitoral e à sociedade

O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) vai realizar nesta segunda-feira (12) um encontro para discutir temas relacionados ao registro, prestação de contas e sistema eleitoral. O evento será realizado no Fórum Eleitoral da 29ª Zona Eleitoral, às 14h, e é destinado a partidos políticos, profissionais envolvidos no processo eleitoral, candidatos e à so...