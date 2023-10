Vida Urbana Travesti e acompanhante são presos após suspeita de roubarem carro de aplicativo Dupla é acusada de roubar o veículo durante corrida. Outros dois suspeitos encontrados no carro logo depois, foram liberados após o motorista vítima do crime não os reconhecer entre os assaltantes

Um motorista de aplicativo, com iniciais E. M. do N., de 24 anos, dirigia na altura da JK, saída para Miracema, quando sofreu um assalto e teve R$ 60 e o carro roubados por três passageiros suspeitos. Palmense, o motorista acionou os policiais assim que repassou o dinheiro que tinha consigo e conseguiu ser liberado pelos suspeitos, que assumiram a direção do car...