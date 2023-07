Redação Jornal do Tocantins

Uma travesti de 22 anos teve de assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) lavrado pela Polícia Civil de Gurupi contra ela após ter sido detida em flagrante, sob suspeita de ter cometido lesão corporal dolosa e por levar consigo arma branca fora de dependência doméstica, sem autorização legal, na noite de sexta-feira, 21, no Terminal Rodoviário de Gurupi, sul do Estado.

De acordo com o registro da Polícia Militar, uma equipe chamada para atendimento de ocorrência de lesão corporal e ameaça na rodoviária encontrou a suspeita com um canivete após ter sido detida por populares.

Conforme o registro, a travesti entrou no banheiro feminino da rodoviária para retocar a maquiagem e encontrou uma policial penal de 52 anos no local. A policial deixava o plantão, estava em trânsito para Brasília e orientou a travesti a utilizar o banheiro masculino. Ela não gostou da orientação, segundo o boletim, e ficou muito irritada. Ainda segundo o registro, quando a policial se virou para deixar o local, a suspeita a agarrou pelo pescoço por trás e a agrediu.

Na versão da policial penal, registrada na 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Gurupi, após orientar que a suspeita usasse o banheiro masculino, estava saindo do banheiro quando a travesti a agarrou “pelas costas, derrubou-a no chão e puxou seus cabelos”. Segundo a vítima, um colega de trabalho que a acompanhava separou as duas.

De acordo com a Polícia Militar, mesmo contida, segurava um canivete. "Ao receber a ordem de colocar a faca no chão, não obedeceu, momento em que foi necessário sacar a arma de fogo por parte da guarnição, conforme orienta o Procedimento Operacional Padrão (POP) momento que o autor largou a faca e foi algemado", descreve a ocorrência policial.

O delegado plantonista autuou o caso em flagrante, lavrou o TCO e fez uma requisição de exames periciais de lesão corporal e constatação de objeto.

O jornal não conseguiu contato com a travesti.