A gratuidade do transporte coletivo de Palmas aos fins de semana e feriados começou a valer neste sábado, 11. De acordo com a prefeitura, as linhas no domingo terão a mesma frequência da escala de ônibus do sábado.

Os usuários também podem fazer a recarga do cartão nas seis estações neste fim de semana de 7h às 12h. A prefeitura ressalta que neste primeiro momento, as recargas de cartão serão possíveis apenas de forma presencial e pagamento em dinheiro. Os créditos já existentes nos cartões, e não utilizados pelos usuários, continuam ativos para uso, assim como os próprios cartões.

Exclusivo para mulheres

O ônibus exclusivo para mulheres, que começou a circular na linha 010 Eixão, na quarta-feira, 8, Dia Internacional da Mulher, funciona com oito horários saindo das estações Javaé e Apinajé. De acordo com a prefeitura, o ônibus exclusivo irá rodar nos horários de pico, de segunda a sexta-feira.

A medida tem o objetivo de coibir situações de assédio contra mulheres. Os horários de saídas da Estação Javaé são 5h31, 6h51, 7h31, 8h51, 15h06, 15h11, 17h01, 18h02. E na Estação Apinajé, o ônibus exclusivo para mulheres sai: às 6h31, 7h51, 8h31, 9h51, 16h01, 17h02, 18h01, 19h02.

As medidas foram anunciadas durante coletiva de imprensa realizada na quarta-feira, 2.

Informações

Para tirar dúvidas, a Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP) criou dois novos canais de comunicação com o cidadão. Por meio do WhatsApp 63 99247-8426 ou pelo e-mail bilhetagemeletronica@palmas.to.gov.br, das 8 às 16 horas, de segunda a sexta-feira . Também estão disponíveis os contatos da Ouvidoria Geral de Palmas - 0800 6464 156, 63 3212-7144, 63 3212-7143, e-mail ouvidoria@palmas.to.gov.br, das 7 às 19 horas, de segunda a sexta-feira. Além do Whats Palmas, 63 3212-7500, das 13 às 19 horas, de segunda a sexta-feira.

Relação dos pontos de recargas:

Sábado e domingo das 7 às 12 horas

Estação Apinajé - Avenida Teotônio Segurado, ACSU - NO 10

Estação Xambioá - Avenida Teotônio Segurado, ACSU SO-60 (602 Sul)

Estação Krahô - Avenida Teotônio Segurado, ACSU SO-120 (1.201 Sul)

Estação Javaé - Avenida Tocantins Quadra 19, Taquaralto

Estação Xerente - Avenida I, APM 13, Jardim Aureny III

Estação Karajás - Jardim Aureny I, S/N, Qd. NW, Lote 10