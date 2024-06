Vida Urbana Transporte coletivo de Palmas testa pagamento por aproximação com valor promocional de R$ 3 A forma de pagamento pelo celular será testada na linha 180 (NS-04)

Uma nova forma de pagamento de passagens do transporte coletivo de Palmas será testada na linha 180 (NS-04). A prefeitura divulgou nesta quinta-feira (20) a implementação de um projeto piloto que permitirá o pagamento por aproximação com o celular. De acordo com a Portaria Nº 022/PRESI/ATCP, publicada no Diário Oficial de Palmas em que a ATCP anunciou a impl...