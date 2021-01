Vida Urbana Transporte coletivo da Capital terá 20 carros extras para o Enem deste domingo, 24 De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), os ônibus estarão disponíveis em apoio às linhas que passam por locais de prova

Quem precisar de ônibus coletivo para chegar aos locais de prova no segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que ocorre neste domingo, 24, poderá contar com reforço no transporte coletivo da Capital. De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), 20 carros extras estarão disponíveis em apoio às linhas que passam por lo...