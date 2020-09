Vida Urbana Traficante Elias Maluco é encontrado morto em presídio federal no Paraná Elias foi condenado em quatro processos distintos, um deles pela morte do jornalista Tim Lopes, sobre a qual cumpria pena de 28 anos e seis meses de prisão

O traficante Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco, foi encontrado morto em sua cela na Penitenciária Federal de Catanduvas, oeste do Paraná, na tarde desta terça-feira (22). O Depen (Departamento Penitenciário Nacional) confirmou a informação da morte do traficante, mas não deu mais detalhes sobre as circunstâncias do caso. Segundo o órgão, o local foi preserv...