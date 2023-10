Redação Jornal do Tocantins

Uma jovem negra, de 22 anos, condenada a 13 anos de prisão, dos quais nove por tráfico de drogas e mais 4 por furto, em Araguaína entrou em depressão durante o cumprimento da pena, na unidade penal feminina de Miranorte.

Em junho, a reeducanda acabou diagnosticada com um quadro de depressão e pensamento suicida após ter sido recolhida para cumprir a pena, fixada em duas ações criminais distintas e depois unificada pelo Judiciário. O crime de tráfico ocorreu em 2014 e o de furto em 2015 em casos julgados em definitivo no Tribunal de Justiça em 2019.

Análises médica concluíram que a reeducanda apresentava sinais e sintomas compatíveis com a depressão desde junho deste ano. A mulher se manifesta com alterações do humor, episódios de choro, pensamento de conteúdo depressivo, sentimento de menos valia e alterações das pulsões instintivas.

"Não há alternativa a não ser colocar a ré em prisão domiciliar, a fim de ser submetida a tratamento médico eficazmente, já que no estabelecimento prisional não está sendo possível, por constar informações de que a ré não vem tomando a medicação prescrita", reclamou a Defensoria Pública em pedido à justiça tocantinense.

O juiz Ricardo Gagliardi, de Miranorte, negou o pedido. "O fato da reeducanda não se encontrar no regime aberto inviabiliza o benefício. Ademais, não há elementos de que o sistema carcerário não tenha condições físicas e materiais de providenciar o tratamento médico necessário para depressão e tomar os devidos cuidados necessários ao caso", afirma o magistrado na decisão que negou a prisão domiciliar.

Gagliardi autorizou apenas a transferência do cumprimento da pena para a Comarca de Palmas, medida que a Secretaria da Cidadania e Justiça tomou nesta segunda-feira, 23.

A Gerência de Inclusão Classificação e Remoção da secretaria pediu a anuência da 4ª Vara Criminal e Execuções Penais de Palma para transferir a reeducanda.