Vida Urbana Tracajá desova na Praia da Graciosa e ovos são salvos após visitantes acionar órgãos Ibama removeu 17 ovos encontrados por acadêmico para local seguro; especialista explica que fato é comum e orienta como proceder nas situações

O acadêmico de arquitetura e urbanismo Lucas Teixeira de Oliveira Andrade, de 26 anos, passeava pela Praia da Graciosa com a família na noite do sábado, 9, quando avistou uma tracajá em desova na areia da praia. No local há trânsito de veículos e o estudante buscou preservar os ovos. “Resolvemos marcar pois havia rastros de pneus de veículos na areia, na hora não ti...