Vida Urbana Trabalho de combate aos focos de incêndio na Serra do Lajeado continua Naturatins disse que no domingo, 30, sobrevoos realizados com aeronave do Instituto localizaram focos de incêndios no km 36 na APA do Lajeado, já os Corpo de Bombeiros informaram de um foco ainda no sábado, 28, no km 26

Após uma operação de combate realizada na manhã desta segunda-feira, 31, contra focos de incêndio na Área de Proteção Ambiental (APA) do Serra do Lajeado, sobrevoos continuaram durante à tarde para garantir que não ocorra novos focos ativos na região. O Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) informou que no domingo, 30, durante um sobrevoo, um foco de incêndio f...