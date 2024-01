A Secretaria Municipal de Saúde de Palmas informou que das quatro vítimas socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu) em uma churrascaria que sofreu uma explosão na tarde desta quarta-feira, 3, tiveram queimaduras graves, de terceiro grau, e foram levadas para o Hospital Geral de Palmas (HGP).

Queimaduras são classificadas como de 3º grau quando atingem todas as camadas da pele e podem chegar aos ossos.

De acordo com o órgão, uma das vítimas apresentava queimaduras de segundo grau e foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) norte para tratamento.

Também em nota, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) confirmou que três pessoas atingidas pelas chamas foram acolhidas no Hospital Geral de Palmas (HGP) com queimaduras de acidente doméstico. As três estão sob os cuidados da equipe multiprofissional da unidade, informou o órgão. A secretaria também afirmou não poder detalhar as condições de cada paciente em razão de uma resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) que condiciona o repasse de informações à autorização familair.

A explosão ocorreu em uma churrascaria da Arse 122 (1206 Sul) e há suspeita de que o álcool utilizado em um fogareiro (rechaud) que aquece a alimentação possa ter sido derramado e alcançado um botijão de gás pequeno, provocando a explosão.

A Polícia Militar isolou o estabelecimento para que haja perícia.