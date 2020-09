Três Unidades de Saúde da Família (USFs) em Palmas funcionarão com atendimento exclusivo para casos suspeitos e confirmados de Covid-19 neste fim de semana e nos feriados da próxima. As unidades são a 503 Norte, a Eugênio Pinheiro no Aureny I e a Taquari e o horário de funcionamento será das 7 às 19 horas, do sábado, 5, até a próxima terça-feira, 8.

A iniciativa visa disponibilizar mais atendimentos aos pacientes com casos leves de síndromes gripais para evitar que as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) fiquem lotadas, que atendem pessoas com sintomas mais graves, como febre, tosse e dificuldade de respirar.

Diariamente

Conforme a Secretaria Municipal da Saúde (Semus), das 34 USFs da Capital, 30 atendem a população em horários diferenciados durante a pandemia e cinco são sentinelas, criadas para agilizar a coleta do material do exame.

Essas cinco unidades têm horários estendidos ao público e funcionam das 7 às 19 horas, sendo elas a USFs da Arne 53, Arse 131, Eugênio Pinheiro (Aureny I), José Hermes (Setor Sul) e USF Arno 61.

Confira os horários de funcionamento das unidades de saúde:

7 às 21 horas - USF 403 Norte (Arno 41); USF 806 Sul (Arse 82); USF Albertino Santos (Arse 141); USF Valéria Martins (Arse 122).

7 às 18 horas - USF Walterley Wagner (Taquaruçu Grande); USF Mariazinha (Buritina); USF Santa Bárbara; USF Alto Bonito (Aureny IV).

7 às 19 horas - USF 503 Norte (Arno 61); USF 603 Norte (Arno 71); USF José Luiz Otaviani (Arno 33); USF 409 Norte (Arno 44); USF 405 Norte (Arno 42); USF 108 Sul - Deise de Fátima (Arse 13); USF 406 Norte (Arne 53); USF 508 Norte (Arne 64); USF Loiane Moreno Vieira (Arse 24); USF Francisco Junior (Arso 41); USF Prof. Isabel Auler (Arso 23); USF 712 Sul (Arse 72); USF Satilo Alvez de Sousa (Arso 111); USF 1304 sul (Arso 131); USF Novo Horizonte (Aureny IV); USF Eugênio Pinheiro da Silva (Aureny I); USF Aureny II; USF Santa F; USF Bela Vista´; USF Jose Hermes; USF Laurides; USF Taquari; USF Liberdade; USF Morada do Sol; USF Jose Lucio; USF Walter Pereira (Taquaruçu).

Finais de semana - 7 às 19 horas - USF Eugênio Pinheiro (Aureny I); USF 503 Norte (Arno 61); USF Taquari.