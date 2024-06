Vida Urbana Três suspeitos de renderem e torturarem família morrem em confrontos com a polícia, diz PM Confrontos ocorreram nesta terça-feira (18), em Almas. Segundo a corporação, os suspeitos ainda levaram cerca de R$ 50 em joias, além de três aparelhos celulares e a caminhonete da vítima

Três suspeitos de renderem família, em Almas, região sudeste, morreram em confrontos com a polícia. As informações são da Polícia Militar (PM). Os homens não tiveram suas identidades divulgadas. Segundo a corporação, os confrontos ocorreram nesta terça-feira (18), Setor Norte, após as vítimas notificarem que dois homens estavam encapuzados e que outro suspeito estava...