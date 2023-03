Redação Jornal do Tocantins

Carlos André Costa Soares, de 5 anos, morreu após dois homens invadirem uma residência no setor Jardim Aureny 1, e efetuar vários disparos de arma de fogo, por volta das 16h, desta quinta-feira, 30.

Os tiros atingiram também Maria Vitória Silva Soares, 7, irmã de Carlos André, o pai dele, Daniel Silva do Nascimento, 22 anos, e Marcos Silva do Nascimento, 17 anos, filhos de Lucilene Francisca da Silva. Todos estavam em uma residência na rua Rio Grande do Sul.

De acordo com o registro policial, assim que os militares chegaram ao local, Daniel informou não saber a identidade dos autores, mas depois de saber da morte do filho, revelou os nomes dos três suspeitos.

A vítima também contou que conhecia o trio de trabalho anterior e sugeriu que Jossiel Dias Braga, 27 anos, Jesuilton Tito Pereira, de 25, e Erick Marques Lemes, de 19 anos, possuem envolvimento com facção criminosa.

Os policiais militares localizaram os três suspeitos indicados pela vítima, no Residencial Ypê Amarelo, também na região sul de Palmas.

De acordo com a militar, ao serem abordados, os suspeitos negaram a autoria dos crimes, mas foram levados para os depoimentos iniciais na 5ª Delegacia de Polícia Civil em Taquaralto.

Uma arma tipo pistola, de 9 mm, foi encontrada pelos militares.