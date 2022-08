Vida Urbana Três servidores públicos são processados por suspeita de fraude no programa “Minha Casa Minha Vida” Duas assistentes sociais e um gerente são apontados pelo Ministério Público como responsáveis por cobrar em média R$ 5 mil de 36 beneficiários em troca de casa populares entre 2015 e 2016

O Ministério Público (MP) processou por improbidade administrativa as assistentes sociais Sivania Bessa, 48, Nívia Morais Marinho do Nascimento, 48, e o servidor público Ricardo Leite Santana, 37, por suposta venda ilegal de casas do programa “Minha Casa Minha Vida”, entre os anos de 2015 e 2016 em Araguáina, região norte do estado. O valor da ação é de R$ 180 mil. Conforme a ação...