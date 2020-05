Vida Urbana Três são presos suspeitos de golpe homem com facão após vítima se negar a dar dinheiro Crime ocorreu na Praça São Luís Orion e vítima conseguiu correr até o Mercado Municipal de Araguaína

Três homens foram presos após uma tentativa de latrocínio no Mercado Municipal de Araguaína, Norte do Estado. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira, 27, a Polícia Civil se deslocou até o mercado e encontrou a vítima, um homem de 40 anos ferido com golpes de facão sendo atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Aos policiais a vítima relato...