Vida Urbana Três são presos na Praia de Luzimangues com arma branca, maconha e crack Ao avistar a PM, suspeitos mudaram trajeto e arremessaram os objetos ao redor

Neste domingo, 17, equipes do 1ª Batalhão da Polícia Militar (1°BPM) prenderam três homens por associação ao tráfico de drogas, na praia de Luzimangues, distrito de Porto Nacional. De acordo com a PM, a guarnição realizava patrulhamento no estacionamento da praia e avistou dois homens com atitudes suspeitas. Ao avistarem a presença dos policiais, os suspeitos mudara...