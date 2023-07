A Polícia Civil indiciou três homens de 18, 19 e 36 anos por roubo, furto e latrocínio tentado ocorrido durante o Festejo do Bom Jesus dos Aflitos, em Ponte Alta do Bom Jesus, no dia 30 de junho.

O trio saiu de Taguatinga em direção à cidade onde ocorria o festejo e, ao chegar no local, dois deles, armados com faca, tentaram roubar um carro Gol de cor branca, estacionado nos arredores do evento. As informações são da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Segundo a secretaria, havia uma mulher dentro do carro e os suspeitos a seguraram e tentaram levá-la junto, mas a vítima conseguiu escapar e fugiu.

Ainda de acordo com a SSP, momentos depois, os suspeitos entraram em outro carro e cortaram os fios da ignição para realizar uma ligação direta, porém, não conseguiram e tentaram furtar um terceiro veículo, uma moto.

Durante a tentativa, o proprietário da moto viu e tentou intervir, “momento em que o terceiro investigado realizou um disparo de arma de fogo, atingindo a vítima na região axilar”, divulgou a secretaria.

A SSP informou que a polícia recuperou os objetos pessoais das vítimas que estavam dentro do carro e o autor dos disparos acabou preso “ainda em flagrante delito”. Os outros dois envolvidos acabaram presos nesta sexta-feira, 14.